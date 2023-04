Charleroi: un Salon de toutes les formations données en promotion sociale, ce 21 avril

Mais quelle formation choisir, où la suivre, selon quelles modalités ? Toutes ces questions trouvent réponse ce 21 avril, au Centre de Loisirs de Marcinelle, dans le bâtiment sis 16, avenue des Muguets. Là, la Ville de Charleroi propose le Salon "C Prom Soc", qui réunira les huit établissements communaux de promotion sociale, à savoir les ECEPS de La Garenne et Ernest Solvay mais aussi de Couillet, Gilly, Jumet, Marcinelle, Marchienne-au-Pont et Mont-sur-Marchienne. Plus de 50 formations différentes seront présentées, accessibles en démonstration, en présence des équipes des différents établissements. Ce sera l’occasion de se remémorer les formations plus connues, telles que le CESS, l’alphabétisation, les langues étrangères (il y en a dix différentes, enseignées à Charleroi), le wallon ou la langue des signes mais aussi des cursus plus pointus ou plus inattendus, tels que commis de cuisine, esthéticien canin, guide-nature et guide-terril, couture, tricot, secrétariat médical, opticien, ambulancier, auxiliaire de l’enfance ou technicien en comptabilité.

Ce Salon "C Prom Soc" se tiendra de midi à 19 heures. Son entrée sera entièrement libre et gratuite pour toutes et tous.