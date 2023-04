Affaire Wargnies aux assises du Hainaut: l'expert en balistique contredit la version de l'accusé Domenico Puddu

Le docteur Alain Duverger, médecin légiste, s’est rendu à l’hôpital Marie Curie, le 30 décembre, où Jean-Yves Wargnies a été pris en charge après l’agression. "Les trois premières vertèbres cervicales étaient fracturées. Le pronostic vital était réservé", dépose-t-il sous serment.

Le 4 janvier 2020, le cadavre de la victime, décédée la veille, a fait l’objet d’une autopsie. En voici les conclusions: une balle est entrée en haut de la cuisse droite, et elle a terminé sa course dans la face antérieure de la cuisse gauche. Il s’agit d’un tir unique, selon le médecin légiste, avec une trajectoire du haut vers le bas.

Un autre orifice d’entrée se trouve sous l’oreille droite. Le projectile s’est logé dans une vertèbre cervicale, après avoir traversé la moelle épinière. "70% de la moelle cervicale a été sectionnée, ce qui a entraîné une paralysie quasi complète de quasi tous les muscles respiratoires et des troubles de l’activité cardiaque", précise le légiste.

Un tir du haut vers le bas

La trajectoire du second tir, fatal, est du haut vers le bas, ce que confirme André Chabotier, expert en balistique. Le tireur se trouvait à droite de la victime. L’angle de tir est de 26 degrés.

Cet examen contredit la version de l’accusé, lequel prétend qu’il a tiré de manière horizontale, à une hauteur de 150 centimètres. "Ce n’est pas compatible avec la trajectoire de la balle. On a retrouvé une trace de sang à 80 centimètres de hauteur. On peut estimer que la victime était en position plus basse au moment du tir", dépose l’expert.

De plus, Jean-Yves Wargnies avait une taille d’un mètre quatre-vingt-sept. Quant à l’accusé, il mesure un mètre soixante-neuf. La version présentée mardi matin par l’accusé ne convainc personne. "Il n’était pas accroupi, comme on tente de le faire croire", répond l’accusé.

L’expert en balistique confirme que le pistolet saisi sur Domenico Puddu par les policiers est l’arme du crime, "en excellent état de fonctionnement", compatible avec les douilles retrouvées sur les deux scènes de crime et dans les poches de l’accusé.

Ces balles ont été produites en 2014, selon l’expert, soit quinze ans après l’achat de l’arme et l’arrivée de Domenico Puddu rue du Congo.

Entre 2002 et 2012, l’accusé a fait l’objet de plusieurs plaintes déposées par des voisins pour des menaces. Jean-Yves Wargnies s’est installé dans ce coin bucolique de Charleroi en septembre 2015. Lui aussi a fait l’objet de menaces de la part de son voisin, qualifié d’asocial et d’intolérant par ses proches.

Domenico Puddu conteste avoir menacé l'ami de Jean-Yves Wargnies

Le président de la cour d'assises du Hainaut, Adrien Van der Linden d'Hoogvoorst, a interrogé, mardi matin, Domenico Puddu au sujet de l'assassinat de Jean-Yves Wargnies, commis le 30 décembre 2019.

Domenico Puddu est aussi accusé de menaces sur la personne de Christophe Bertelli, l'homme qui travaillait avec Jean-Yves Wargnies le jour des faits. Il conteste cette prévention.

Excédé par le bruit, Domenico Puddu a tiré un coup de feu dans les fesses de Jean-Yves, avant de le poursuivre dans la rue et de l'achever d'un coup de feu tiré dans la tête. Il ne conteste pas le crime, même s'il prétend qu'il était hors de contrôle. Des experts en santé mentale ont estimé qu'il était responsable de ses actes.

L'accusé ne supportait plus le bruit des travaux chez Jean-Yves Wargnies. Après avoir abattu Jean-Yves Wargnies d'une balle dans la tête, l'accusé a dit à Christophe, l'ami de Jean-Yves, que ce dernier était mort. L'accusé confirme qu'il a dit à Christophe qu'il avait prévenu Jean-Yves qu'il allait tirer, s'il n'arrêtait pas les nuisances.

Il conteste toutefois avoir menacé Christophe, «je l'ai complètement ignoré, j'étais focalisé sur Jean-Yves. Ce qu'il a déclaré est faux».

Christophe Bertelli s'est constitué partie civile au procès. Son au