Gosselies: la foire de Pâques est lancée, le roller coaster a fait son grand retour

C’est l’un des champs de foire les plus populaires de la région. La foire de Pâques de Charleroi renaît pour la deuxième fois sur l’ancien site de Caterpillar. Cette année, les forains ont mis le paquet puisque pas moins de 80 attractions sont proposées aux visiteurs, soit vingt de plus que l’an dernier. "Nous participons depuis de nombreuses années à la foire de Charleroi et nous avons vu les différentes évolutions. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce changement de lieu car, en centre-ville, il y a beaucoup de promeneurs mais ce sont des gens qui ne viennent pas spécialement pour les attractions. Le fait que ce lieu soit décentralisé amène plus de sécurité et le public qui fréquente le site le fait obligatoirement pour la foire", commente Alison, de l’attraction Hero Jump.