Fête de la Bière: 1.500 personnes attendues à Gosselies, les "Michel Michel" de retour

Après le large succès de sa première édition de "Je marche pour ma bière", l’équipe organisatrice réitère sa marche gourmande. Un nouveau trajet de 5 kilomètres entre Thiméon et Gosselies est au programme. Quatre arrêts sont prévus afin de découvrir les microbrasseries des Arondes, du Point G, Choulotte et B’Joy. Parmi les nouveautés de cette deuxième édition, les marcheurs pourront promener des chiens de la S.P.A de Charleroi.

Une brocante brassicole pour la première fois

Adeptes de nouveautés, les organisateurs lancent cette année une brocante brassicole. Au même moment que la marche gourmande, entre 13h et 18h, les chineurs pourront s’amuser à dégoter des objets de brasserie. Verres, capsules, décapsuleurs, plaques… Les curieux trouveront tout cela sur le parking de Bruyerre. Quelques brocanteurs se sont déjà inscrits pour cet événement où l’emplacement est entièrement gratuit.

Édition après édition, l’événement ne cesse de grandir. "Après avoir attiré plus de 1.000 personnes en 2022, nous attendons 1.500 personnes pour cette nouvelle édition", assure Catherine Latinis, co-organisatrice.

guillement Après avoir attiré plus de 1.000 personnes en 2022, nous attendons 1.500 personnes pour cette nouvelle édition

5 ans après, les “Michel Michel” sont de retour

Évidemment, la soirée sera consacrée aux différents concerts et à la dégustation de bières locales. Plus de 25 bières carolos sont à la carte et quatre groupes issus de la région de Charleroi sont à l’affiche.

Le spectacle commencera à 17h30 avec Flow Capacity, un crew de jeunes danseurs hip hop qui représente fièrement l’école Alter' Studio, située à Luttre. Une heure plus tard, le groupe Princess réalisera un show d’une heure. Les membres de Joey and the White Socks feront vibrer les fans de musique pop-rock à partir de 20h.

Comme en 2018, lors du retour de la Fête de la Bière, les Michel Michel clôtureront la soirée. Dès 22h, les fans de Michel Sardou, Michel Berger mais aussi Michel… Goldman ou Michel… Hallyday pourront chanter leurs titres favoris.

L’entrée est gratuite avant 19h, au prix de 5€ après 19h.

Adresse : 34, rue François Léon Bruyerre, 6041 Gosselies.

Un événement relancé en 2018

De 1992 à 2006, la fête de la bière a animé Gosselies. Après des années d’arrêt, l’ASBL des Guides et Scouts de Gosselies a décidé de relancer sa fête en 2018. Un événement lors duquel des centaines de personnes goûtent une des trente bières locales tout en écoutant, entre amis ou en famille, des groupes carolos.

D’année en année, les Tchots et les Carolos répondent présents à cet événement. Plus de 1.000 personnes sont attendues chaque année. Et l’ensemble des bénéfices est reversé au profit des locaux guides et scouts de la rue Belyn.