Charleroi: plusieurs bâtiments mis en vente par la Ville, dont la maison de Charles Delporte

La Ville en avait fait l’acquisition du vivant de l’artiste, aux termes d’une convention de viager passée avec l’ancienne Régie Foncière. C’est ainsi que Charles Delporte et son épouse pouvaient occuper les lieux jusqu’à leur mort. "Si le sculpteur du Regard de Lumière, les trois têtes de Gilly, ou du Chantre de la Liberté, les fameux Trois Coqs, s’en est allé il y a près de 10 ans, sa femme nous a confirmé voici un an sa volonté de partir, la maison était devenue trop grande et trop lourde à entretenir pour elle", poursuit l’échevin.

Son départ a donc délié la Ville de l’obligation de base. Au cœur d’un des quartiers les plus bucoliques de Charleroi, dans la rue Germaine Dewandre aux confins de Montigny-le-Tilleul, la villa sera prochainement affichée dans la liste des biens de Charleroi disponibles à la vente, avec publication sur son portail Internet. Elle baigne encore dans son jus, comme le veut le jargon immobilier. D’importants travaux de rénovation s’imposent.

Autre opportunité d’acquisition: une ancienne école communale, sise rue Frison à Jumet. Le candidat acheteur n’a pas pu trouver les moyens de financement, il a dû se rétracter. "Nous allons donc devoir relancer toute la procédure", indique Xavier Desgain. Si le collège communal a déjà marqué son accord de principe, la décision appartient aux élus du conseil communal. Le point sera ainsi abordé à la séance publique d’avril. Une autre implantation scolaire désaffectée figurera sur la liste, elle est située dans la rue des Aiselies, à Roux. La propriété regroupe deux parcelles distinctes: l’une bâtie de 620 mètres carrés, avec une construction de classes, sanitaires et combles non accessibles pouvant être transformée en un bloc de deux niveaux. Une cour pavée complète ce lot. Le second offre 1410 mètres carrés de terrain repris en zone d’espaces verts. En contrebas de la première parcelle, celle-ci est accessible par une volée d’escaliers. Aucun prix n’est encore fixé.

Enfin, trois maisons individuelles vont devoir également obtenir l’approbation du Conseil pour leurs mises en vente: une petite habitation à la rue de la Broucheterre à Charleroi, quartier promis au renouveau avec l’ambitieux projet de promotion de la Sambrienne ; un logement à la rue Camus à Monceau-sur-Sambre et un dernier à la rue Neuve à Montignies-sur-Sambre, près de la patinoire.

D’autres biens ne tarderont pas à suivre, selon l’échevin. "Il est ainsi prévu de vendre l’ancien centre d’enseignement communal secondaire de Marchienne-au-Pont à la Sambrienne, un accord de principe a déjà été marqué. Notre service Patrimoine travaille sur ce dossier."