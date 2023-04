Charleroi: le MOC prépare déjà ses brands débats politiques à l'approche des élections de 2024

Alors que les partis politiques commencent à dégager des priorités pour l’importante séquence électorale de 2024, avec les élections législatives et européennes en mai et le scrutin communal et provincial en octobre, le Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) de Charleroi-Thuin se lance dans la préparation de ses débats. "C’est une tradition de les organiser, rappelle sa secrétaire fédérale Adeline Baudson. Nous fixerons dès la rentrée de septembre 2023 les thématiques sur lesquelles ces débats seront centrés, en lien avec les actions de nos organisations constitutives et avec nos campagnes internes".