Charleroi: interpelé dans un squat avec une table remplie de drogues

Tombé dessus, par hasard

Interpellé, Nemer jure dans son audition que les trois produits stupéfiants découverts sur les lieux (cocaïne, cannabis et héroïne) ne lui appartiennent pas. "Tout était déjà présent sur les lieux quand je suis arrivé", précise l’individu présent tout seul dans le logement lors de l’intervention policière. Mais du côté de la substitute Puissant, on considère que Nemer est bien un dealer de rue, qui s’apprêtait à vendre la marchandise conditionnée et prête à être vendue. Des photos dans son GSM confirment même que ce dernier était déjà passé dans le squat, une semaine avant. Dix-huit mois de prison, comme de coutume dans ce type de dossiers, sont requis contre le prévenu.

Me Coline Dumont, à la défense, plaide pour sa part un sursis simple pour la détention qui n’est pas contestée par son client, consommateur des trois produits. Un acquittement est par contre sollicité pour la vente reprochée au prévenu. Arrivé en Europe il y a 3 ans, Nemer a cru en l’eldorado européen avant de vite déchanter et de faire de mauvaises rencontres.

Jugement pour le 20 avril.