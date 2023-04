Printemps 2023: les propositions de balades en nature de la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi

Les guides de la boucle noire fixent un premier rendez-vous en ce lundi de Pâques pour une sortie revigorante, puis au terril des Piges le samedi 15 avril, au Cerisier le 6 mai, au terril n° 5 le 13, au Martinet le 18 et à l’Estacade le 20 mai. Découvrez Gerpinnes, entre histoire et patrimoine les 12 avril, 10 mai et 14 juin, la promenade Magritte à Châtelet le 7 mai ou la Poterie Dubois à Bouffioux les 14 mai et 11 juin. Des balades "spécial kids" (29 avril et 13 mai) et des promenades à vélo (29 avril) sont aussi au programme…

Il y a des nouveautés pour les explorateurs en herbe: l’ASBL Chana (Charleroi Nature) a notamment concocté des sorties spécial Kids. Parmi elles, C Koi un terril ? le 29 avril, et "Les mains dans le land art" le 13 mai en attendant des thématiques autour des lutins et des habitants de la forêt.

Nouveaux parcours à vélo sur les traces du passé à Charleroi et Courcelles, promenades dans les pas de Magritte écolier, visites nature: ces offres innovantes et l’entièreté du programme sont repris dans la nouvelle brochure printemps-été de la maison du tourisme, disponible gratuitement au siège de la place Charles II ou visible en ligne sur le site cm-tourisme.be. "À la demande, des produits à la carte peuvent être élaborés pour les groupes", indique la directrice Valérie Demanet. Infos au 071/86 14 14. maison.tourisme@charleroi.be.