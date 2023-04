Devoir de mémoire: quatre pavés ont été scellés dans le trottoir du boulevard Jacques Bertrand

"Nous sommes le jeudi 6 avril 2023 et le jeudi 6 avril 1939, naissait Louise Lewkowitz, ma maman. Nous savions qu’elle avait été cachée, tout bébé, auprès d’une famille de Lodelinsart et sauvée par celle-ci. Sa maman, son oncle et ses grands-parents ont, eux, fait partie de la troisième rafle de Charleroi. Nous savons qu’ils sont passés par la caserne de Malines le 8 août 1942. Selon les informations disponibles, ils ont été tous les quatre gazés, lors de leur arrivée, quelques jours plus tard, à Auschwitz", explique Dominique Delescaille.

Gravés dans des pavés dorés, désormais scellés dans le trottoir, leurs noms ne seront plus oubliés: Léon Lewkowitz, Hella Lewkowitz, née Szymkowicz, Regina Lewkowitz et David Lewkowitz. Dans le public réuni autour de la pose des pavés, en plus des écoliers, on pouvait notamment reconnaître le peintre Charles Szymkowicz, venu rendre hommage à son aïeule.

L’échevine du Protocole et des Associations patriotiques, Alicia Monard, a conclu: "Le devoir de Mémoire et la transmission auprès des plus jeunes, c’est une mission fondamentale, d’autant que les derniers survivants auront bientôt tous disparu et qu’aujourd’hui encore, la haine, le racisme et l’antisémitisme continuent à dégrader notre vivre ensemble. Il faut rester vigilant et continuer à se battre face à ces menaces".