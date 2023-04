Charleroi: Jérôme Colin évoque la pièce Le Champ de Bataille, tirée de son roman et proposée à L'Eden du 17 au 21 avril

Pour autant, Jérôme Colin avoue: "Je ne suis absolument pas intervenu dans ce processus théâtral et j’ai préféré découvrir la pièce lors de sa première, comme n’importe quel membre du public". Il tient d’ailleurs à recadrer le propos: "Je ne me suis jamais enfermé dans les toilettes, le texte ne parle pas de ma vie ni de mes enfants, même si, comme d’autres, ils ont eu des questionnements et des souffrances liées à l’école. Je crois que ce que la pièce raconte, entre autres, c’est que l’école ne gère jamais ses problèmes en interne mais vient les déverser au sein des familles qui, elles, doivent y trouver des solutions en plus de tout le reste".

C’est Thierry Hellin qui incarne le héros de l’histoire: "Et il est colossal dans son interprétation, d’autant que maintenant, il a déjà joué la pièce quelque 130 fois". Et, enfin, Le Champ de Bataille arrive à Charleroi, sur base d’une collaboration entre L’Eden et L’Ancre. "Je suis content, reconnaît Jérôme Colin. Je voulais que la pièce passe par Charleroi, c’est une ville qui me tient à cœur. J’y suis notamment venu pour chaque sortie de mes romans". Il y sera donc aussi de retour aux alentours du 24 août 2023: "Ce sera la date de publication de mon troisième roman, intitulé Les Dragons, et qui explore une relation romantique entre des enfants d’un hôpital psychiatrique".

Le Champ de Bataille, à L’Eden, boulevard Jacques Bertrand, du 17 au 21 avril, à 20 h. Infos, tarifs, réservations via www.eden-charleroi.be.