Bois du Cazier: l'analyse ADN a livré son verdict

Des concordances n’ont en effet pu être établies que dans deux cas sur quatorze, pour Oscar Pellegrims (Be) et Dante Di Quilo (It) dont les familles vont pouvoir faire leur deuil. Pour les douze autres, les liens n’ont ou bien pas été possibles faute de descendance (pour trois corps), ou bien pas été suffisamment concluantes pour cinq autres (Rocco Ceccomancini, Pompeo Bruno, Nicolas Katsikis, Pietro Basso et Secundo Petronio), ou alors, et c’est le plus cruel, elles ont été rejetées: quatre familles doivent ainsi renoncer définitivement à pouvoir un jour rapatrier leurs proches. Ce sont les familles Martinelli, Romasco, Cirona et Cicora.

Une procédure longue de quatre ans

On se souvient que c’est à la requête de Michele Cicora, l’un des fils de Francesco, que des démarches inédites ont été entamées pour obtenir l’autorisation d’exhumer les dépouilles. Objectif: résoudre l’un des plus vieux cold cases du pays noir en s’appuyant sur les techniques scientifiques actuelles, dont l’ADN. Après avoir écrit aux plus hautes autorités politiques italiennes en février 2019, Michele a affronté tous les écueils, judiciaires, administratifs, financiers, gagnant la confiance d’un large panel d’intervenants dont l’avocat Jean-Philippe Mayence, conseil du collectif de familles, l’entrepreneur de pompes funèbres Denis Fontaine qui a pris en charge les corps ou la directrice adjointe Colette Ista qui s’est rendue à Milan pour des prélèvements d’ADN.

Un long travail de prospection et d’obtention du consentement des familles s’est alors engagé, avant la collecte d’ADN auprès d’enfants, frères ou sœurs, petits-enfants, nièces et neveux pour maximaliser les chances de reconnaissance.

Le Bois du Cazier a de son côté mobilisé la police fédérale dont la DVI, Interpol, les universités et instituts de recherche scientifique, l’Agence wallonne du Patrimoine, sans oublier la ville de Charleroi à travers son service population et son bourgmestre qui a délivré les autorisations.

Le processus s’est déroulé en plusieurs étapes sur une durée de quatre ans, il a mobilisé une équipe multidisciplinaires: anthropologues, médecins légistes, experts en criminalistiques, dentistes, généticiens. Les opérations d’exhumation ont eu lieu en octobre 2021 au cimetière de Marcinelle. Ensuite, un travail d’analyse a été entrepris sur les ossements des squelettes et les dents, jusqu’à la conclusion de la commission d’identification en septembre dernier.

Une cérémonie d’hommage vient ce mercredi matin clôturer cette procédure, suivie de l’inhumation des corps des 12 inconnus dans la pelouse d’honneur, alors que le réaménagement de la parcelle funéraire a commencé.

Des erreurs au moment de l’identification

Comment et pourquoi n’a-t-on pu résoudre qu’une partie de l’énigme ? Sans doute en raison d’erreurs au moment de l’identification des corps remontés à la surface. "Aucune victime n’a été oubliée dans la fosse", assure le conservateur du musée Alain Forti. Pour comprendre les erreurs, il faut se replonger l’émotion suscitée par cette tragédie industrielle, la pire du secteur en Belgique avec 262 morts. Aveuglés par leur peine, des proches ont probablement reconnu comme les leurs des corps d’autres mineurs.

Où se trouvent ces corps à présent ? Pour Michele Cicora et les membres des familles des trois autres inconnus, le mystère laissera des plaies ouvertes à jamais. L’avocat Jean-Philippe Mayence a lancé un appel à de nouveaux prélèvements ADN afin d’approfondir les recherches. En outre, une dernière demande d’exhumation a été introduite auprès du bourgmestre. C’est l’ultime espoir de cette aventure scientifique et humaine.

C’est avec une grande déception que Michele Cicora, à l’origine de toute la procédure, a accueilli les résultats des analyses ADN. Rien ne le relie en effet à aucun des corps enterrés dans la parcelle des inconnus, lui qui attendait tant de ces recherches.

"Je dois accepter ce que le destin m’envoie, a-t-il confié avec résignation. J’ai cherché la dépouille de mon père toute ma vie. Les experts ont fait plus que leur possible -ils ont fait l’impossible – pour tenter d’identifier les victimes. Deux ont pu l’être.

C’est une consolation pour moi d’avoir pu contribuer à les rendre à leurs familles plus de 66 ans après la catastrophe."

Il se souvient que son frère est venu à Marcinelle trois jours après le drame. "Comme il vivait en Italie, il a été dans l’incapacité de reconnaitre le corps à partir des vêtements et objets qui lui ont été présentés."

Les familles Pellegrims et Di Quilo l’ont chaleureusement remercié. "Un peu avant sa mort récente, ma maman a appris qu’on avait retrouvé le corps de notre papa", a déclaré la fille de Dante Di Quilo, venue spécialement de Milan.

Pour les descendants d’Oscar Pellegrims, c’est aussi un cadeau inattendu. Leur grand-père va enfin pouvoir reposer dans une sépulture avec un nom et une photo.