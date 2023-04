Charleroi: l'association Shop In C compte déjà plus de 300 membres

Pour les fidéliser et en recruter d’autres, Shop In C mise sur l’organisation d’événements de networking. "Des moments de partages d’expériences et de rencontres", observe-t-il. Visites d’entreprises, drinks afterwork, activités à thème… Dans ce cadre, deux rendez-vous se profilent déjà à l’horizon: ce sera d’abord le dimanche 23 avril à 18 h 30, dans le cadre de l’ultime rencontre du Sporting de Charleroi en Pro League, face à l’équipe de Genk en tête du championnat. "Le match permettra à nos membres d’apprendre à mieux se connaître. Un accès à l’espace VIP du stade sera réservé aux participants, uniquement sur inscription préalable". Une opération, ça ne surprendra pas les observateurs des forces vives carolos, qui a été montée avec le club et son directeur commercial Walter Chardon. Le jeudi 29 juin 2023, ensuite, une visite guidée privative du musée des Beaux-Arts de Charleroi est aussi programmée en soirée, à l’initiative de l’association de commerçants. L’occasion de redécouvrir l’institution dans son nouvel écrin des anciennes écuries Defeld. Informations sur les adhésions à Shop In C auprès de Fabrizzio Padovan au 0479/67 89 48.