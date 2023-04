Charleroi: l'association de commerçants Shop In C prépare un système de réductions pour les futurs étudiants, notamment sur le Campus U

Dès le mois prochain, les étudiants de l’UMons, de l’ULB, de l’Université Ouverte et de la Haute école provinciale Condorcet ainsi que son enseignement de promotion sociale pourront bénéficier de conditions spéciales dans le cadre de l’opération "Bons Plans". Sur présentation de leur carte, ils auront accès à des tarifs préférentiels et offres spéciales dans les commerces participants, quel que soit le secteur. Il pourra s’agir de remises, cadeaux, menus à petit prix, etc. Boutiques, supérettes d’alimentation, cafés, snacks, restaurants et prestataires de services de la zone 6000 Charleroi font l’objet d’une campagne ciblée. "Nous en informons en ce moment nos membres", poursuit le président de Shop In C (lire ci-contre). "À l’appui de notre partenaire l’ASBL Charleroi Centre-Ville, les stewards urbains vont à la rencontre des commerces de l’intra-ring: plus de 700 activités ont été répertoriées dans le périmètre. Un logo a été créé: sa présence en vitrine ou dans les magasins les identifiera auprès des étudiants."

Un public très diversifié en horaire de jour comme en horaire décalé: il s’agit en effet de jeunes de 18 à 23 ans et d’adultes en reprise d’études. À l’horizon 2030, ils devraient être près de 10 000 à contribuer à l’effervescence du Campus U. Ce qui représente un potentiel non négligeable de nouveaux clients. Shop In C va produire des autocollants qui pourront être apposés en façade des commerces. Ceux-ci seront repris dans une liste qui sera affichée sur les plateformes web des universités et hautes écoles provinciales. "Un dépliant et une carte devraient en renforcer la visibilité à terme", indique Pierre Foucart, directeur du shopping Rive Gauche qui est membre de Shop In C. Le centre commercial et la galerie Ville 2 soutiennent l’initiative, qui représente un potentiel de plus de 2000 étudiants pour le Campus U, et de 3000 pour l’enseignement provincial. Il n’est pas exclu que l’accès aux conditions soit étendu à d’autres opérateurs. "Nous y réfléchissons, confie Fabrizzio Padovan. Dans le même ordre d’idées, le projet pourrait d’ailleurs dépasser l’intra-ring voire Charleroi. La participation aux commerces sera quant à elle limitée à la zone 6000". La fin d’année scolaire servira de tremplin, afin que l’action "Bons Plans" soit pleinement opérationnelle pour la rentrée académique de septembre prochain.