AAL: La Sambrienne craint un effet pervers de ceux qui s'inscriront uniquement pour toucher l'aide régionale

L’allocation d’attente logement (AAL) est une aide financière mensuelle accordée par le Service Public de Wallonie (SPW) destinée à aider les ménages qui éprouvent des difficultés à trouver un logement décent. Cette aide mensuelle est fixée à 125 euros par mois. Ce montant est majoré de 20 euros par enfant à charge, doublé pour les enfants/personnes à charge se trouvant en situation de handicap avec un maximum de 185 euros par mois.

Pour en bénéficier, plusieurs conditions doivent être remplies, telles qu’avoir deux ans auparavant des revenus imposables de catégorie 1, soit maximum 15 500 euros pour une personne seule et 21 200 euros pour plusieurs personnes, plus 2 900 euros par enfant à charge: être sur liste d’attente à un logement social depuis au moins 18 mois ; être titulaire d’un bail d’habitation privée en Wallonie (sauf Communauté Germanophone) et y résider ; être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé ; être belge ou détenteur d’un titre de séjour en Belgique.

Même si, à La Sambrienne, on se dit prêt à accompagner les ménages dans leurs démarches, le nombre d’inscriptions pour bénéficier d’un logement social de la Sambrienne risque d’augmenter. "Il y a donc des gens qui vont vouloir avoir la prime et qui sont déjà dans le privé, qui vont s’inscrire pour profiter de la prime, c’est logique. Même ceux du Luxembourg risquent de le faire chez nous parce que c’est facile avec l’inscription en ligne, facile, gratuite".

Si ce ne sont pas les sociétés de logements de service public comme La Sambrienne qui paient cette allocation, elles sont chargées de transmettre les dossiers au SPW. "Nous avons donc tenu à informer nos candidats-locataires le plus rapidement possible", explique-t-on au service candidature de La Sambrienne.

Concrètement, quand une personne est candidate locataire auprès de La Sambrienne, elle est invitée à remplir le formulaire se trouvant sur www.lasambrienne.be/aal. Le dossier sera alors transmis au SPW, chargé d’en vérifier la conformité et d’ensuite prendre en charge l’octroi de cette allocation. Enfin, une procédure a été définie pour les futurs candidats à un logement social. Dès leur demande de logement auprès de La Sambrienne, le formulaire de demande d’AAL sera proposé, les préparant si la candidature dure plus de 18 mois.