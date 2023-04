Gala de catch du 3 juin à Charleroi: Millie McKenzie se dit impatiente

Sur les petits écrans, jusqu’à l’automne dernier, elle était donc Emilia McKenzie ; revenue au catch indépendant, la jeune britannique a repris son prénom Millie. Elle se livre en quelques mots, avant sa venue à Charleroi: "J’ai commencé à m’entraîner à l’âge de 14 ans, j’ai assuré mon premier show devant public à 15 ans. J’en ai maintenant 22 et j’adore toujours autant voyager et découvrir de nouveaux endroits. Je ne suis jamais venue à Charleroi avant et je suis impatiente d’en découvrir l’ambiance et le public" .