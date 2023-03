Salles des mariages de Charleroi: des efforts à fournir pour Marchienne et Gosselies

En dehors des rénovations lourdes des maisons citoyennes annexes et de l’hôtel de ville de Charleroi, il y a les travaux d’entretien. C’est la Ville qui assure elle-même avec ses techniciens et techniciennes de surface le nettoyage de ses bâtiments, et donc des salles de mariages. Pour ce qui est du maintien en propreté de leurs rideaux, voilages et tentures, un marché stock de services a été attribué en septembre dernier: d’une durée de 30 mois, il couvre les besoins à hauteur de 62 500 euros HTVA. "Notre département des Bâtiments peut prendre en charge certains embellissements, comme les peintures, les rafraîchissements, les petites réparations" , précise l’échevin Desgain, qui a demandé qu’une attention particulière soit accordée à l’amélioration des salles de mariage des MCA de Marchienne-au-Pont et de Gosselies qui sont en plus mauvais état.