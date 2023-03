Charleroi: des délais jusqu'à un an pour réparer les portes de garage des bâtiments communaux

Entre six mois, quand tout va vite, et un an, quand le dossier suit son cheminement administratif normal, c’est-à-dire désespérément chaotique: c’est le temps nécessaire à la réparation d’une porte de garage à la ville de Charleroi. En réponse au conseiller Thomas Lemaire (PTB), l’échevin Xavier Desgain en charge des Bâtiments vient de s’en expliquer dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, à partir d’exemples au Service Logistique et Travaux, le SLT. La procédure complexe et énergivore des marchés publics y est pour quelque chose. C’est peu de dire qu’elle n’aide pas les pouvoirs locaux. Il a en effet fallu douze mois pour remédier à la panne d’une première porte sectionnelle. "Après plusieurs rappels et l’instruction du dossier par une firme extérieure" , précise l’échevin. Comme si ça ne suffisait pas, une deuxième porte est tombée en panne -la loi des séries. "Une demande de réparation a donc été introduite mais il fallait attendre l’adoption du budget 2023 pour lancer le marché public" , indique-t-il. Parce qu’en plus des procédures de marché public, les villes et communes doivent se farcir la quadrature du cercle budgétaire. Pas de chance pour l’échevin, décidément. Une troisième porte a suivi, nouvelle panne. Et même une quatrième. Si l’une a pu être retapée en six mois, l’autre attend réparation depuis mai 2022. Le politique est souvent mis en cause dans ce type de situation. Mais sa marge de manœuvre est extrêmement réduite -ne tirez pas sur l’ambulance.