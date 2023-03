Charleroi: à 48 ans, il voulait "faire plus amplement connaissance avec une mineure de 11 ans"

En janvier 2020, la jeune Clara (prénom d’emprunt), âgée de 11 ans, reçoit un étrange message sur son compte Messenger. Le destinateur n’est autre que Thierry, 48 ans. Il se présente d’emblée comme étant originaire de Charleroi et mentionne son âge. Thierry va plus loin et propose à la jeune fille de "faire plus amplement connaissance ". "Elle lui a répondu qu’elle avait 11 ans avant d’avertir sa maman, par peur de cet inconnu. La maman reprend alors la discussion et se fait passer pour sa fille.", détaille Me Lagneau partie civile. Alors que le prévenu aurait dû s’arrêter là, il n’hésite toutefois pas à solliciter des photos intimes à la mineure.