Musée du Verre de Charleroi: un nouveau focus artistique, dès ce 31 mars

Belge, Rémy Hans a notamment reçu le Prix du Hainaut en 2020. À travers ses dessins, il explore le rapport entre les friches industrielles, le retour de la nature à travers les mégastructures et la trace toujours palpable de l’activité humaine, même si aucune présence n’y est visible. Il travaille notamment le cyanotype et met en scène des objets de verre, issus des processus industriels. Le dialogue entre les deux artistes est évident et ne manquera pas de fasciner les visiteurs.

Le prochain focus d’artistes du Musée du Verre aura également quelque chose de double: "Pour 2024, nous préparons un grand focus qui mettra en évidence les couples d’artistes dans l’art du verre, en épinglant notamment comment la vie en commun peut influer sur le processus créatif", conclut la conservatrice.

L’exposition De Mémoire Et De Forme est accessible du 31 mars au 10 septembre, du mardi au vendredi de 9h à 17h et les samedis et dimanches de 10h à 18 h. Le Musée du Verre se trouve au Bois du Cazier, rue du Cazier, 80 à 6001 Marcinelle. Contact: 0496/599 214 et www.charleroi-museum.be.