Les choses de la vie au Petit théâtre de la ruelle

Sur un air de tango est la première pièce d’Isabelle de Toledo, écrite en 2005. "Nous en avons signé la création belge", se félicite Jacques Delmeire qui l’a mise en scène. Un spectacle poignant qui tranche avec le délire de la revue qui précédait dans la saison. Et les éclats de rire que réservera, en mai, La Nuit des dupes, de Michel Heim, où l’auteur s’est autorisé à réécrire l’histoire pour la pimenter de sexe et… encore de sexe !

Sur un air de tango n’a rien de vaudevillesque. Cette comédie tendre et sincère est un huis clos entre trois comédiens qui sont, au fil du spectacle, confrontés l’un à l’autre deux par deux. Salvatore Vullo est particulièrement touchant – bouleversant même – dans son rôle de bistrotier et mari désabusé toujours amoureux de sa femme (et triste de ne plus voir ses enfants). Il donne la réplique à un Alain Boivin qui incarne le père qu’il aurait pu être, et enfin, à Alexandra Delmotte, qui assume son choix de séparation sans mesurer les dégâts sentimentaux et affectifs qu’il cause.

Une pièce sur l’amour, le sens et les styles de paternité. La radioscopie d’une rupture induite par une sorte de fatalisme, d’acceptation non consentie. Et peut-être, finalement, un spectacle sur les deuils que nous avons tous à faire dans nos vies par rapport à nos relations, nos amours, nos espoirs, nos envies, nos parents.

Quatre représentations sont encore à l’affiche: ces vendredi 31 mars et samedi 1er avril en soirée à 20 h, le dimanche 2 avril à 16 h.

Infos et réservations au 0474/388 032