Devant la justice carolo pour un écran de smartphone cassé : elle a déclaré un faux vol pour en avoir un nouveau

Le 1er août 2020, Anastacia admet avoir asséné une gifle à sa petite frangine. "Elle fut énervée parce qu’elle avait aidé sa petite sœur en l’hébergeant et en lui prêtant un téléphone. Mais pendant 48 heures, elle n’a pas eu de nouvelles et le téléphone fut perdu", explique Me Brison en guise de contexte. À croire Anastacia, cette scène de violence fait désormais partie du passé. Les deux sœurs s’entendent bien, "et on s’appelle tous les jours ", confirme l’aînée.

Elle est également en aveu d’avoir escroqué son assurance via une fausse déclaration de vol. Le but ? Obtenir un nouveau smartphone, alors que l’écran du sien rendait l’âme. "C’est arrivé vers la fin de l’échéance de mon assurance de deux ans. L’écran était cassé et j’ai fait ça pour obtenir un nouveau GSM", souligne l’opposante. Au lieu des six mois de prison, qui font tache sur un casier judiciaire encore vierge jusque-là, la défense espère obtenir une suspension du prononcé.

Ce à quoi le parquet ne s’oppose pas. Jugement dans quatre semaines.