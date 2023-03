Foire du Livre 2023: les éditions du Basson, de Marcinelle, débarquent en force à Bruxelles

Car c’est ça, le pays noir qui ne l’est plus: un lieu de brassage et de métissage, la ville de tous les possibles. Sur leur stand n°217 (hall 2), Étienne et Joëlle savourent leur présence. Cinq bouquins font leur actualité la plus brûlante: dans Monsieur Mêle-Tout re (dé)fait le monde, Jacques Flamme met Dominique Wattrin en strips: le gagman se laisse aller à une délirante philosophie de comptoir. Christophe Kauffman, Léo Betti et Laurence Kleinberger signent pour leur part trois romans introspectifs qui peuvent mettre mal à l’aise, mais d’une sincérité crue: Gamine, Limite Vide et Une larme de Riwka remuent les émotions. C’est du lourd, comme on dit. Il y a aussi Sanglantes, le recueil de nouvelles dans lequel 17 contributeurs s’attaquent à des morceaux de polars. Quelques plumes à découvrir.

Charleroi, c’est aussi l’un des invités VIP de la foire de Bruxelles: la ville sera sous les feux d’une rencontre animée par le reporter et auteur Marcel Leroy. Intitulé: "Charleroi c’est toi" (sous-entendu toi que je préfère) ce dimanche 2 avril à midi (scène Terre et Mer) dans la gare maritime de Tour et Taxis. Trois livres serviront de fil conducteur à cet événement: la BD Pays Noir de Sergio Salma, avec le conservateur du musée du Bois du Cazier Alain Forti, Mea Culpa un polar de Nicole Thiry et Charleroi dans lequel 82 personnalités carolos font leur déclaration à leur ville: un ouvrage de 252 pages avec 576 photos qui donne à aimer celle qu’un quotidien hollandais avait présentée voici près de 20 ans comme la plus laide ville du monde.