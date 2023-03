Charleroi: la Ville a investi plus de 130 millions d'euros en cinq ans dans ses rénovations de bâtiments communaux

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, l’échevin en charge des Bâtiments et de la Transition écologique Xavier Desgain établit la liste des investissements en matière de rénovation immobilière (et d’amélioration de l’efficacité énergétique). Suivant le relevé établi par la direction financière de 2019 à 2023, la Ville a déjà engagé des moyens à hauteur de 134,5 millions d’euros. Et la mandature n’est pas encore finie.