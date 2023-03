Zone TIBI: des ateliers de compostage programmés à Charleroi et à Fleurus

Petit à petit, l’idée fait son nid: tous les ménages qui peuvent installer un bac à compost chez eux ont tout intérêt à s’y mettre ; le gain est évident pour l’Environnement mais également pour le portefeuille. En ce début de printemps 2023, l’intercommunale Tibi organise de nombreux ateliers d’initiation au compostage, notamment sur Charleroi et Fleurus. En voici le programme carolo: le premier avril et le 20 avril, à la MCA de Marcinelle, avenue Mascaux ; le 15 et le 27 avril, à la MCA de Gilly, place Destrée ; le 4 avril et le 10 juin, à la MPA, route de Mons, à Marchienne-au-Pont et les 6 et 13 juin à l’école de Jumet-Hamendes, rue Deterville.