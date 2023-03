"L’usage de l’arme, phase ultime de la maîtrise de la violence"

L’entraînement reçu par les policiers est régi par la directive GPI48 dont l’objectif est la maîtrise de la violence. Celui-ci comprend aussi bien des TTI (techniques et tactiques d’intervention) que de la résistance au stress, la démystification de la peur du coup de feu et le stress engendré par l’arme avec l’aide d’armes non létales. L’objectif étant de suivre au minimum 5 séances de tir par an, en tendant vers les 10, ce que la proximité du stand de Marcinelle permettra.

Le chef de corps, Laurent Van Doren, l’a rappelé: utiliser son arme est la phase ultime dans la maîtrise de la violence. "La première, c’est le dialogue et la négociation, explique Ngoc Ky Nguyen, moniteur en maîtrise de la violence. Les moyens évoluent selon la situation et la distance avec la personne. Cela va de la neutralisation à mains nues, puis l’usage de la matraque et la bombe lacrymogène." Il prévient: "Ce n’est pas un protocole d’ordinateur: le choix dépend de l’analyse de la situation faite par le policier, selon l’opposition qu’il a en face de lui, les attitudes, la distance."

À tout cela, les policiers se forment et s’entraînent au complexe de l’Asie, en plus du stand de tir rénové.