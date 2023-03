CPAS Decharleoi: un nouveau modèle d'antenne sociale

"Nous nous sentions à l’étroit dans les murs de l’ancien bâtiment", souligne le directeur du service social, Éric Dosimont. Il faut savoir que, pour Jumet et Gosselies, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration a augmenté de 41% en l’espace de sept ans. Il atteint le nombre de 600. "Si l’on y ajoute les autres publics que nous accompagnons, cela représente entre 700 et 800 personnes par an, appelées à se présenter plusieurs fois dans l’année", précise la manager de l’antenne, Aline Longo.

Le regroupement de l’Espace citoyen et de l’antenne de proximité du CPAS (l’une des 14 permanences du réseau carolo) confirme la volonté d’améliorer l’expérience des bénéficiaires tout en optimalisant les conditions de travail des agents. "Tout a été pensé en ce sens", insiste le président.

Après le guichet d’accueil, les usagers ont ainsi accès à une grande et lumineuse salle d’attente où ils peuvent se servir un café dans une ambiance musicale. Un coin enfants permet aux parents de souffler. Les entretiens se font dans des bureaux individuels insonorisés et vitrés, tandis que des espaces polyvalents hébergent les ateliers organisés pour l’ensemble de la population (lire ci-contre), ce qui favorise les interactions. "Le soin apporté à l’aménagement intérieur et à l’accueil contribue à réduire les tensions, confirme la manager. Les visiteurs se sentent mieux respectés, attendus."

Deux autres nouvelles antennes

C’est un élément que le CPAS entend renforcer dans ses autres permanences. Deux autres antennes de la nouvelle génération vont être créées à court terme. A Montignies-sur-Sambre, une opération de démolition/reconstruction a obtenu le permis. Les travaux devraient démarrer au début 2024. Quant à celle de Monceau, il faut en réattribuer le marché d’exécution, les choses pourraient donc prendre un peu plus de temps. "L’ouverture du chantier est toutefois espérée dans le courant de l’année prochaine", selon Philippe Van Cau.

À Gosselies, le CPAS a innové avec la création d’un coworking pilote: les agents peuvent ainsi s’y poser lors d’une mission dans le district nord. Il est prévu d’évaluer dans le temps la pertinence de cette infrastructure. Le nouveau bâtiment de la rue de Jumet dispose d’un entrepôt de 2 000 mètres carrés où l’institution entend stocker du matériel. Cet espace pourra ponctuellement être utilisé à d’autres fins, à l’instar du parking privé et sécurisé à l’arrière qui convient bien à l’organisation d’activités associatives pour l’Espace citoyen.