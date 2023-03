Charleroi: un conseil citoyen de plus de deux heures a précédé le conseil communal, cette semaine

Permis de végétaliser

Après une première tentative avortée, la Ville de Charleroi a retravaillé son projet de règlement sur la végétalisation de l’espace public. Depuis juin 2022, les citoyens qui souhaitent installer des bacs à fleurs sur leur trottoir, faire pousser une plante grimpante le long de leur façade sont invités à introduire une demande d’occupation privative de la voie publique auprès de leur administration communale. C’est par la voix de Corinne De Clerck que le conseil de participation du district centre a demandé un état des lieux. La procédure manque manifestement de visibilité puisque seuls quatre dossiers ont été instruits en l’espace de neuf mois, selon le bourgmestre Paul Magnette en charge de la Nature en Ville.

Caméras de surveillance

Le conseil de participation du district Ouest voulait savoir où en était la mise en place des caméras de surveillance mobiles afin de combattre les incivilités environnementales. À ce stade, aucune de ces caméras n’est encore installée et pour cause, selon l’échevin Mahmut Dogru en charge de la Propreté. Les villes et communes désireuses d’exploiter ce type de matériel sont tenues de l’enregistrer sur une plateforme en ligne du SPF Intérieur. Mais un bug paralyse toute la procédure. En attendant la résolution du problème, Charleroi doit se contenter d’exploiter les images tirées du réseau de caméra de la Police que cette dernière échange avec le pool d’agents constatateurs afin de sanctionner les auteurs.

Plan piscines

Échevin en charge des Sports et des Infrastructures sportives, Karim Chaïbaï a peut-être douché l’enthousiasme des Carolos dans sa réponse à la question du conseil de participation du district Nord sur le plan piscines. Mais le réalisme budgétaire impose de se préparer à accepter le fait que Charleroi n’aura peut-être pas les moyens d’équiper chacun de ses districts d’un bassin de natation comme le prévoyait le projet de ville de la majorité en début de mandature. Ce qui est pris n’est plus à prendre: en plus de l’Helios, le territoire disposera bientôt de deux installations supplémentaires avec la rénovation de la piscine du stade Yernaux à Montignies-sur-Sambre (démarrage des travaux cette année) et de celle de Marchienne pour laquelle la Wallonie a confirmé sa promesse de subsides: ouverture du chantier espérée pour 2024.

Soutien logistique aux associations

Les conseils de participation des districts Sud et Est ont porté leur attention sur le soutien logistique au secteur associatif. La Première échevine Julie Patte en charge de la Participation a indiqué la volonté de sa majorité de renforcer la capacité d’accueil. L’ouverture de la cité administrative de Charleroi à l’horizon 2025 va libérer des espaces dans chacun des districts, plusieurs opérations de rénovation immobilière sont en cours et vont amener de nouveaux espaces de réunions, d’activités de quartier et de stockage de matériel à Lodelinsart, Gilly, Dampremy, Roux, Ransart, Gosselies et Couillet. Il faut aussi penser aux locaux de la Sambrienne: 22 des 28 rez d’immeubles sont actuellement libres d’occupation, ils peuvent être exploités moyennant des loyers modestes ou gratuitement de manière ponctuelle. Quant au prêt d’équipements pour des événements de quartier (cabines de WC, tonnelles, chapiteaux), la Ville dispose d’un stock de matériel de base qu’elle met à disposition dans la limite de ses capacités, a expliqué l’échevine des Fêtes Babette Jandrain. Mais il n’est pas possible de rencontrer toutes les demandes.

Conseils consultatifs

Pas moins de huit conseils consultatifs ont été mis en place à Charleroi, le plus ancien étant celui des Aînés qui vient de fêter ses 20 ans. Chacun d’eux a délégué un représentant à interpeller le collège communal: pour le conseil consultatif égalité femmes hommes, Margaux Joachim a exhorté l’exécutif à renforcer l’urbanisme genré. L’aménagement du territoire reste encore trop conçu par et pour des hommes. C’est la question de l’accessibilité de l’espace public et du balisage des chantiers que le délégué du conseil consultatif de la personne handicapée a mis à l’ordre du jour, question amenée également par le conseil des Cultes et de la Laïcité pour les différents lieux de confession. Quant au comité de pilotage Santé, il a évoqué la pénurie de médecins généralistes qui menace la population de Charleroi Métropole à une échéance de 10 ans. Pour lui, il faut faciliter le stationnement dans certains quartiers à forte pression automobile. Les conseils consultatifs des Aînés, Vélo, Commerce et Tourisme et Bien-être Animal se sont également exprimés, mettant chacun une thématique en lumière. Les échevins référents dont Alicia Monard se sont engagés à renforcer la concertation pour rechercher ensemble des solutions répondant mieux aux besoins.