Charleroi: le parking de Charleroi Expo transformé en logements? L'idée existe mais elle est loin d'être concrétisée

Pour Jean-Noël Gillard de DéFI, le phasage du projet manque de clarté: "On ne voit pas exactement ce qu’on veut faire et quand ce sera fini. Charleroi risque ainsi de se voir à nouveau prise en otage par un promoteur, comme c’est déjà le cas avec le chantier inachevé d’Iret Development au boulevard Tirou." À ce stade, il ne s’agit pas encore d’un projet, rétorque Paul Magnette. "Un master plan n’est jamais qu’une intention. Celle de Banimmo est d’aménager un parc habité. Aucune typologie n’a été définie pour les logements, aucune volumétrie non plus: tout cela doit être concerté, défini, avant d’être soumis aux procédures d’enquête et d’obtention de permis. Du temps, beaucoup de temps va donc encore s’écouler d’ici la concrétisation." Selon le bourgmestre, annoncer la perte de ces parkings comme si c’était demain est intellectuellement incorrect.