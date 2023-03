Charleroi: bientôt, il n'y aura plus du tout de parking gratuit en centre-ville

Pour Xavier Desgain en charge de la Mobilité et le bourgmestre Paul Magnette, il faut renforcer l’usage des transports en commun. "Toutes les villes de la taille de la nôtre inscrivent leur développement dans la même stratégie. Et l’abonnement mensuel de stationnement reste très abordable". Il est de 10 euros par mois (sauf zones rouges à forte pression). Pour Magnette, rien n’est plus compliqué que de changer la mobilité: or, décongestionner les centres urbains apparaît comme essentiel pour en renforcer l’attractivité. Derrière la gare, le parking payant de la SNCB est sous-utilisé. Magnette s’est engagé à voir comment en réduire les tarifs d’accès. Pour les élus de l’opposition, le report des voitures dans les rues avoisinant la gare risque de priver les riverains de places proches de leurs domiciles. Jean-Noël Gillard déplore l’absence de proactivité du collège qui agit au cas par cas. "Ici, les usagers ont été mis devant le fait accompli." Quant à l’offre de transport en commun, elle reste largement insuffisante. Une révision est en cours. Elle doit aboutir pour la fin de l’année, selon Desgain.