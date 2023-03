Début du mois, Mike a écopé d’une peine de 3 ans de prison par défaut. À l’époque, le tribunal correctionnel de Charleroi l’a condamné pour des faits de violence sur son ex-compagne et sur le père de cette dernière: coups et blessures, entrave méchante à la circulation, menaces et harcèlement.

En septembre 2021, Mike a dû faire face à une rupture sentimentale. Décision que l’homme a très mal acceptée en sombrant dans l’alcool et le cannabis. Pour "faire revenir sa femme", Mike lui a notamment envoyé une pluie de messages. Quand la réponse n’était pas satisfaisante, le jeune homme détenu aggravait son cas et menaçait la victime, ainsi que son ex-beau-père. "Il y a même une vidéo de menaces où on voit l’opposant exhiber une arme", explique le substitut Signor.

Le 7 septembre 2021, Mike a confié ne pas avoir réellement eu le choix que de frapper son ex-compagne. "Elle m’avait attrapé le bras et me mordait. Elle ne me lâchait pas. Je ne vais pas dire que je n’avais pas le choix, mais je l’ai repoussée."

Deux de tension

Pour Me Puccini à la défense, l’opposition pourrait permettre une réduction de peine. Une précédente condamnation à 5 ans pourrait suffire à sanctionner son client, visiblement peu enclin à enfin se bouger et qui a du mal à canaliser ses émotions. "Il a deux de tension, soyons honnêtes. Il est temps qu’il fasse quelque chose de sa vie."

Pour le parquet, la peine prononcée est adéquate. D’autant plus qu’une révocation d’une mesure de faveur pourrait être prochainement prononcée contre Mike.

Jugement dans un mois.