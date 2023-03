Giuseppe Pagano après l’abandon du projet Legoland: "Le site de Gosselies reste intéressant et bien situé"

Je n’ai pas eu les détails qui sont derrière cette décision de Merlin Entertainments, mais c’est très surprenant. Les choses paraissaient sérieusement engagées. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour Charleroi. Il est très clair qu’on pouvait être très enthousiaste par rapport aux retombées de ce projet. Maintenant, le site de Caterpillar Gosselies est toujours là et il dispose des mêmes qualités qu’avant. On peut donc espérer l’émergence d’un autre projet.

Comment expliquer qu’il semble si difficile de reconvertir un tel site, qui n’est pas dénué de qualités ?

Il est vrai que c’est un site très intéressant et très bien situé. Mais sa taille joue aussi un peu contre lui. Pour occuper un tel site, il faut une grande entreprise. Caterpillar, c’était plus de 5000 emplois.

Ce n’est pas un site qui est prévu pour des PME. Il faut trouver une entreprise, peut être pas de la taille de Caterpillar, mais qui va au-delà de la PME.

Des paramètres wallons ou belges pourraient-ils freiner un investisseur ?

Le raisonnement économique d’un investisseur n’est pas celui d’un autre. Il faut toujours regarder ce qui intéresse les gens et ce dont ils ont besoin. S’il leur faut une proximité avec la mer, Anvers, n’est pas loin. S’ils ont besoin d’une liaison autoroutière, elle n’est qu’à quelques centaines de mètres. Par contre, s’ils ont besoin d’un accès ferroviaire, il n’existe pas. On ne peut donc donner de règles générales.

Peut-on imaginer que le contexte économique actuel a joué dans la décision de Merlin Entertainment ?

Il est certain qu’on n’est pas dans une situation flamboyante où les investisseurs se lancent les uns après les autres. Il y a la guerre en Ukraine, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et quelque part une certaine fragilité bancaire qui, en principe, n’a pas d’objet en Belgique. Mais ce sont des investisseurs anglais. Et il pourrait y avoir une certaine crainte qui n’est pas toujours rationnelle.

Pourquoi estimiez-vous que l’implantation de Legoland aurait été si positive ?

C’était un beau projet, qui parlait à tout le monde et qui aurait donné une image positive. On aurait pu parler de Charleroi la jaune, en référence au jaune de Lego. Alors que dans l’esprit des gens, Charleroi reste encore le pays noir.