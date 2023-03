Charleroi: la course-poursuite se terime contre le feu rouge

Pendant de longues minutes, les policiers vont tenter d’arrêter la course folle du chauffard, qui s’est engagé sur l’A54 en direction de Gosselies. Bien décidé à ne pas s’arrêter, Khalit adopte un comportement dangereux pour tous les usagers de la voie publique. “À plusieurs reprises, il tentera de percuter les véhicules de la police et freinera brusquement pour tenter de créer une collision. Avant ça, après la sortie 26, il a jeté une arme à feu par la fenêtre du véhicule. Sur la chaussée de Bruxelles, il a circulé à une vitesse estimée à 140 km/h et a franchi trois feux rouges à trois carrefours différents. Des piétons ont même été contraints de longer les murs pour éviter le fuyard”, rapporte le substitut Vervaeren.

Ironie du sort, c’est finalement un quatrième feu rouge qui arrêtera Khalit, après que ce dernier a percuté le poteau. Hormis l’entrave méchante à la circulation et le port de l’arme à feu 9 mm jetée par la fenêtre, Khalit doit aussi s’expliquer sur une rébellion envers plusieurs policiers.

Selon ces derniers, le fuyard ne s’est pas laissé menotter. “Je conteste, on a mis un pistolet sur moi, je suis sorti et je me suis couché. Ensuite, on m’a frappé”, explique Khalit à la justice.

Acquittement pour le vol de l’Audi

Khalit est également en aveu d’avoir détenu sur lui une boulette de cocaïne, qu’il venait d’acheter en embarquant deux passagers dans l’Audi. Audi qui aurait peut-être été volée par le prévenu. Mais le parquet demande l’acquittement de Khalit pour ce vol avec violence.

Pour les nombreux autres faits, le parquet sollicite une condamnation à 5 ans de prison ferme. Par le passé, Khalit a déjà reçu suffisamment de chances de la part de la justice, sans oublier l’état de récidive et le fait qu‘il était sorti de prison huit mois avant les faits.

Me Vanardois, à la défense, espère que son client obtiendra une ultime chance via un sursis probatoire. Jugement dans deux semaines.