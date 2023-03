Le CPAS de Charleroi met sur pied des formations pour aider son personnel à faire face aux personnes aggressives

Dans notre société du "tout tout de suite", où la paupérisation est à l’œuvre, les antennes décentralisées du CPAS de Charleroi sont confrontées à un afflux d’usagers de plus en plus stressés, à cause de l’isolement social, de troubles de santé mentale, d’assuétudes ou de problématiques multiples. Ces personnes se révèlent de plus en plus instables. L’urgence de leurs situations les pousse à exiger des réponses immédiates. Mais la législation ne le permet pas toujours. "Cet état de fait engendre des manifestations d’agressivité qui peuvent déboucher sur des explosions de violence, constate le directeur du service social Éric Dosimont. Pour aider nos équipes à faire face, à prévenir des comportements menaçants ou borderline, il a été décidé de les former à la gestion de l’agressivité."