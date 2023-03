CPAS Charleroi: les formations anti-agressivité identifient les différents types de comportements à problèmes

Pour le reste, on distingue deux grandes catégories: la frustration qui est une violence émotionnelle. Celles et ceux qui ont accumulé les déceptions, les déconvenues, laissent s’exprimer leur colère. Ils ont besoin de se décharger et leurs interlocuteurs se prennent tout à la figure. Il y a ensuite les instrumentaux. Ce sont ceux qui manipulent, qui essaient de déstabiliser, de prendre le pouvoir. La formation prépare les agents de première ligne du CPAS à identifier ces comportements, et à les cadrer afin de prévenir les débordements. "Il est déjà arrivé que des bénéficiaires pètent un plomb", rappelle le responsable de la com Didier Neirynck. À l’antenne de Gilly, l’un d’eux a ainsi jeté des tables puis des chaises sur les membres du personnel. "Il s’agit bien entendu d’un cas extrême et rarissime, mais nous ne pouvons pas exposer les membres de notre personnel à de tels risques. C’est la raison pour laquelle nous investissons à la fois dans des formations et des mesures de protection", indique le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe.