Charleroi: une septuagénaire dépouillée de près de 150.000€

Ce dernier, qui est un voisin, a proposé son aide à la septuagénaire. Mais pour le parquet et la partie civile, la réelle intention de Cédric était autre. L’hommeest suspecté d’escroquerie, de fraude informatique et de deux vols simples de la carte bancaire de la dame. En deux ans, celle-ci fut dépouillée d’un montant de 147 952,08€.

Pour le substitut Brichet, le comportement adopté par Cédric se résume en un mot: odieux. "Il a exploité et pillé une dame qui lui faisait confiance." Me Demanet, l’avocat de la personne âgée, va dans le même sens et revient sur le départ de cette confiance nouée.

Pour entrer dans la vie de Claudine, Cédric a escroqué sa victime de 500 €, affirmant pouvoir l’aider à éclaircir certaines zones d’ombre de sa vie. "Il lui a raconté qu’il avait en sa possession des informations précises sur un héritage du frère décédé ou qu’il connaissait des gens qui connaissaient des gens qui pouvaient se renseigner sur le décès de sa fille qui aurait été tuée", précise l’avocat.

Par la suite, Cédric aurait dérobé la carte bancaire de la victime, qui s’est finalement rendu compte du vol seulement six mois. Plusieurs retraits et virements importants ont été découverts par la septuagénaire. "Le 23 mai, il y a notamment eu en quelques heures deux retraits de 2 000 €", signale la partie civile. Au total, plus de 147 000 € ont été retirés à la victime.

Ce jeudi matin, Cédric a contesté l’ensemble des préventions, tout en confirmant avoir bien reçu une somme d’argent de la part de Claudine. "Je ne sais pas dire combien j’ai reçu, mais ce n’est pas la somme mentionnée dans le dossier. Elle m’a versé des donations, car je pense qu’elle voulait faire de moi son héritier puisqu’elle n’avait plus de contact avec sa petite-fille", dit le prévenu, qui jure n’avoir jamais eu accès au compte bancaire de Claudine.

Une confiscation spéciale

Au moment de requérir une sanction pénale contre Cédric, le substitut Brichet a tenu à épingler l’audace du prévenu, qui n’a pas hésité à user de fausses communications pour tromper tout le monde avec "travaux de réparations", "remplacement porte de garage" ou encore "remboursement argent prêté". "C’est un manque total de crédibilité. Elle avait en sa possession 150 000€, mais elle aurait eu besoin de 2 500€ à emprunter au prévenu ?" Malgré un casier judiciaire jusqu’à présent vierge de condamnation, 18 mois de prison avec un sursis simple sont requis. Une confiscation spéciale, à hauteur du montant dérobé à la victime, est également sollicitée par le parquet.

Cédric, sans avocat, plaide son acquittement. Jugement dans un mois.