Charleroi: le nouveau pôle muséal se dessine peu à peu, autour du musée des beaux-arts

C’est en novembre dernier, à l’approche de l’ouverture du Musée des Beaux-Arts de Charleroi, dans les anciennes écuries Defeld, que le bourgmestre avait évoqué ce "nouveau pôle muséal" pour la première fois, aussi clairement. Désormais, son conseiller culturel, Pascal Verhulst, précise la philosophie derrière cette volonté avouée: "L’idée, c’est bien de ramener, à terme, le musée du verre au centre-ville. Il aurait alors beaucoup plus de superficie pour mieux présenter sa collection. Et en se situant à proximité du Musée des Beaux-Arts, de Charleroi danse et du projet BD du PBA, ça favoriserait les synergies". Deux certitudes s’imposent, cependant: "Si cela se fait comme espéré, il y aura besoin de reconstruire de l’immobilier car les bâtiments envisagés ne conviennent pas en l’état. Et tout cela ne pourra forcément se concrétiser que lors de la prochaine législature, si les électeurs le décident".