Charleroi: de précieuses précisions sur le projet muséal autour de la BD au Palais des Beaux-Arts

Dans le chef de la directrice, par contre, il existe une certitude: "Je n’ai pas la volonté de créer un musée monolithique. Il y a trois plateaux disponibles, qu’il faut faire revivre, l’espoir est de développer chaque plateau dans une vision et des fonctions distinctes et complémentaires". Ainsi, en tout état de cause, un étage serait consacré à la monstration des aspects historiques de la bande dessinée belge. "À minima, cette zone se penchera sur l’école de Marcinelle mais probablement bien plus, même si rien n’est encore fixé à ce propos". Un autre étage permettra d’accueillir des expositions temporaires, "avec des focus réguliers sur divers aspects de la bande dessinée mais aussi, de manière plus large, sur la création contemporaine en ma tière de narra tion graphique". Le dernier espace, plus que vraisemblablement au rez-de-chaussée de l’aile moderne, serait appelé à devenir un espace d’ébullition constante, qui offrirait des résidences artistiques, ou un accueil équivalent, à des auteurs, dessinateurs, créateurs de BD, avec, vraisemblablement, un biais en faveur de la narration séquentielle alternative, plutôt que les albums à visée commerciale grand public.