Travaux recommencés à Charleroi Ville Haute: Magnette donne la raison

Pour le bourgmestre Paul Magnette en charge de l’Aménagement urbain, la réponse est non. Il y perçoit plutôt la confirmation d’une bonne surveillance des chantiers. "Il vaut mieux recommencer une exécution pendant les travaux que de devoir remédier à une avarie deux ou trois ans après, lâche-t-il. De ce fait, nous nous montrons très attentifs au respect des cahiers de charge. Anne Messen en suit l’évolution pour la Ville, Igretec assure la surveillance. Dès qu’une anomalie ou un vice de construction est constaté, nous imposons à l’entrepreneur de démolir et de refaire."

Vu de l’extérieur, cela peut susciter de la colère, de l’inquiétude ou de l’ironie. Mais le bourgmestre persiste et signe: "Il nous appartient de veiller à ce que chaque euro investi le soit de manière efficiente. C’est notre responsabilité. Dès lors, chaque malfaçon est signalée et, quand il n’est pas possible de la réparer, on ordonne le recommencement." Paul Magnette l’affirme: ces choix n’impactent en rien les finances publiques. "C’est à leurs frais que les entreprises doivent refaire ce qu’elles ont raté. Pas de conséquence non plus sur les délais."

Le calendrier de la programmation Feder l’exige: les chantiers doivent être impérativement terminés avant fin décembre 2023. Et ce sera le cas. "Nous restons en effet pleinement dans les clous de ce calendrier. Nous travaillons en ce moment à l’élaboration d’un grand week-end inaugural en septembre, pour fêter la restitution aux usagers des places et des voiries de la Ville Haute. L’événement coïncidera avec la première rentrée académique de l’U Campus, qui ouvrira ses portes aux étudiants en septembre."

Dans le quartier, des réaménagements sont finis: c’est le cas dans les rues Neuve et de la Régence, sur une grande partie du boulevard Bertrand. C’est aussi le cas sur l’axe Henin-Waterloo. On est à pied d’œuvre sur les places du Manège et Charles II où tout pourrait déjà être terminé au début de l’été.