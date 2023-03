Ils fabriquent leurs propres pellets pour lutter contre la crise : « En un hiver, on a rentabilisé notre investissement »

« Tout a commencé en octobre de l’année dernière, quand le prix des pellets a commencé à s’emballer », se souvient Donovan, menuisier de formation. « À l’époque, il fallait débourser plus de 15 euros pour acheter un sac en magasin. Pour ma famille et mes amis, c’était trop : il fallait qu’on trouve une solution rapide, sans quoi toutes nos économies risquaient de passer dans notre poêle. C’est alors que nous est venue l’idée de produire notre propre pellet. »

Bien décidés à ne plus dépenser jusqu’à 30 euros par jour en chauffage, Donovan et une demi-dizaine d’amis se regroupent pour investir dans une presse. « Mais déjà là, c’était le parcours du combattant », se souvient le Carolo. « Que ce soit en Italie, aux Pays-Bas ou en Roumanie, tous les grossistes nous ont dit être en rupture de stock. Heureusement, on a finalement trouvé notre bonheur en Pologne. » Prix de la bête ? 5.000 euros.

« Depuis le début de l’hiver, on a dépensé près de 12.000 euros », précise Léon, un des participants au projet. « En plus de la presse à pellets, il nous a fallu investir dans un bon broyeur, un séchoir pour la matière première et quelques outils. » Sans oublier les pièces de rechange « pour pallier aux casses éventuelles » et d’autres petits imprévus. « Mais avec le recul, on reste gagnant puisqu’on a déjà rentabilisé le matériel. »

« Fabriquer nos propres pellets, c’est une petite fierté »

Convaincus d’avoir fait le bon choix en se faisant confiance, Donovan Beernaert et ses proches auraient presque hâte d’être à l’automne prochain pour commencer à épargner concrètement de l’argent. « Pour ma famille au grand complet, ce sont donc 4 à 6 tonnes de pellets que je ne devrai plus payer », sourit le Carolo qui, au prix du jour, ferait une économie proche des 2.500 euros !

« Même si le prix du pellet continue de descendre, comme c’est le cas actuellement, on est ravi de notre investissement », précise Léon. « Évidemment, il y a la satisfaction d’épargner de l’argent. Mais il y a aussi la joie de pouvoir reprendre en main une partie de notre quotidien. Désormais, on ne dépend plus de personne pour se chauffer : on peut se débrouiller seul. Et ça, ça n’a pas de prix. »

« Fabriquer nos pellets, c’est même une petite fierté », poursuit Donovan, que sa famille surnomme « le magicien » depuis qu’il est parvenu à trouver « la bonne recette » pour tout transformer en combustible. « Au début, on pouvait passer plus de 12 heures dans le froid sans rien produire de valable. Rien de ce qu’on voyait sur internet ne fonctionnait. Il nous a fallu attendre trois mois avant de sortir du pellet qui chauffe bien et qui n’encrasse pas nos poêles. Aujourd’hui, on enchaîne plusieurs tonnes sans problème, toujours en fonction de nos besoins. »

Loin de vouloir tirer profit de leur création, le collectif ne revend rien. « Mais, dès que c’est possible, nous donnons un peu de ce que nous produisons à ceux qui en ont vraiment besoin », reconnaît Léon. « La solidarité doit primer car se chauffer est un besoin naturel auquel tout le monde doit pouvoir accéder. »