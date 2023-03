Charleroi: un nouveau festival musical dédié aux artistes émergents, à l'Eden, ce 14 avril

Le festival s’intitule donc Emerge ! et il vise à mettre en avant, pendant une grande journée, toute une série d’artistes musicaux émergents, dans ce qu’il convient donc de qualifier d’un "festival de showcases", soit des prestations plutôt courtes mais suffisamment évocatrices pour que tant le grand public que les professionnels du secteur se fassent une idée des forces et du potentiel de chaque artiste. "C’est notre nouveau bébé collectif, cinq partenaires nous accompagnent dans cette aventure, et si ce genre d’événement existe déjà à l’étranger, voire en Flandre et à Bruxelles, ce sera le premier du genre en Wallonie", se réjouit Nathalie Delattre, qui souligne les cinq lieux qui abriteront ces prestations musicales: la grande salle de l’Eden, la Brasserie de l’Eden, le nouveau jardin d’hiver qui relie l’Eden et le CINQ, la salle B1 au premier étage du CINQ et une autre salle dans les étages supérieurs du bâtiment du boulevard Jacques Bertrand.

Pour parvenir à monter tout cela, "dans un temps record, car si la volonté était là et que le processus était enclenché, nous avons dû attendre d’être certains que les locaux du CINQ seraient bien disponibles", l’équipe de l’Eden a donc pu compter sur des partenaires de choix: le label musical PIAS, l’agence de booking de concerts Peter Verstraelen Agency, le collectif Magma, la maison d’artistes Odessa et l’agence de communication musicale Five Oh !.

Dans les différentes salles du festival, le public pourra donc découvrir douze artistes et groupes, dans tous les genres musicaux, de toutes les origines et de toutes les orientations de genre et de sexualité. "Il y a principalement des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont deux Carolos, Yosef et Quatrus. Mais nous proposons aussi des découvertes internationales, avec la jeune auteure-compositrice franco-coréenne Miki et l’Allemand Fejka". La programmatrice de l’Eden conclut en confirmant: "Ce premier rendez-vous sera une espèce d’édition"zéro"du festival. Dès l’année prochaine, la soirée grand public sera rehaussée de conférences et tables rondes en journée, à destination des professionnels du secteur". La PAF du festival Emerge ! est de 10€ en prévente, les showcases commencent à 20 heures.