Gosselies: Sonaca, partenaire de la station spatiale lunaire Gateway

Sonaca aura pour mission de concevoir et fournir des structures et sous-systèmes clés des éléments de la station. Ces projets, représentant un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros, se dérouleront jusqu’au vol des équipements, en 2026. Ces développements nécessiteront la prise en compte de contraintes thermiques fortes et d’un requis de masse stricte, mais également l’intégration d’aspects systèmes. Ces développements seront conduits selon un schéma de développement classique avec la fabrication et le test de prototypes représentatifs avant la fabrication et la livraison aux clients des modèles de vol.