Charleroi: "Rire, c'est le début du bonheur et c'est gratuit!"

Pour la Journée mondiale du bonheur, quoi de mieux qu’une bonne séance de rire à partager avec des connaissances ou d’illustres inconnus ? Au-delà de passer un bon moment, voire de nager dans le bonheur, le rire est bon pour la santé tant psychologique de physique. "Le rire est libératoire. Hélas, notre éducation, notre travail ou simplement notre environnement ne nous laissent pas rire à gorge déployée. C’est pourtant quelque chose que tout le monde a depuis la naissance. Bien entendu, rire contribue au bonheur, il nous met dans un état positif. Rire est aussi bon pour la respiration puisqu’il fait appel au diaphragme. Cela permet de libérer le corps et l’esprit et de stimuler le système immunitaire ainsi que d’accroître les défenses de l’organisme en augmentant le taux d’anticorps présents", explique Stéphane Silvestre. Le rire permet également, de lutter contre les maladies des voies ORL, les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques ou les maladies psychologiques telles que la dépression.

Pour Angelo, l’un des participants, le rire est fondamental pour accéder au bonheur. "J’aime rire. C’est agréable de ne plus penser à rien d’autre. On ne rit pas assez dans la vie. Participer à un atelier de yoga du rire nous laisse de bonne humeur, même après." Même si l’atelier est proposé est proposé aux seniors, Valérie a souhaité accompagner sa mère. "Je suis intéressée par tout ce qui est lié à la relaxation et la méditation, et le yoga du rire permet de trouver tout cela."

Philippe Van Cauwenberghe, président du CPAS en charge de la Politique des aînés de la Ville de Charleroi, précise: "Le yoga du rire est une activité sérieuse réalisée dans la bonne humeur. Les objectifs et les résultats sont bien réels et même thérapeutiques dans certains cas. C’est un exercice pratiqué en groupe afin de créer une certaine émulation, le rire naturel devient communicatif et bénéficie en plusieurs points à notre organisme. Notre offre d’activités à l’adresse des aînés est très riche et variée, mais le yoga du rire reste malgré tout l’une des pratiques les plus originales. Et si, en plus, cela aide à trouver le bonheur il ne faut pas bouder ce plaisir !"