Charleroi: "plusieurs dizaines, voire centaines" de viols et atteintes de la part d’un jardinier, la jeune fille n’en est pas sortie indemne

Elle dénonce "plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines" de faits de viol et d’atteinte à l’intégrité sexuelle commis par Roland, le fameux jardinier. Ces agressions ont eu lieu "dans le fond du jardin, contre un arbre " et a été forcée de "faire des bisous sur le sexe de son agresseur", lequel avait "les doigts longs et sales, recouverts de terre ".

Par manque de preuve, Clara n’avait jusque-là jamais osé dénoncer les faits…

Deux années supplémentaires

Face à la justice, le jardinier incriminé niait être un agresseur sexuel. Roland avait admis avoir passé du temps avec la jeune fille, dans le jardin, quand cette dernière venait l’aider à jardiner.

Pour le parquet, il était question de "fait d’opportunisme". Six ans de prison étaient requis contre Roland. L’acquittement plaidé par la défense n’a pas été obtenu ce lundi après-midi. À la place, le tribunal correctionnel a préféré ajouter deux années supplémentaires à la peine de prison requise par le ministère public. De peu, Roland échappe à l’arrestation immédiate.