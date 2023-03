Charleroi: condamné à 8 ans ferme, le prédateur sexuel au sein même de sa famille a été directement arrêté

La peine requise finalement prononcée

Du côté du parquet, l’inquiétude était de mise et une possible récidive était crainte. Pour le substitut Bury, Sébastien n’est en réalité rien d’autre qu’un "prédateur sexuel œuvrant dans le milieu familial. " Et pour cause, en 2002, il semble avoir eu un comportement inapproprié sur sa cousine de 15 ans. Durant un baptême familial plutôt arrosé, Sébastien aurait violé la mineure d’âge.

Face à la justice, Sébastien campait sur sa position en jurant n’avoir rien commis, ne comprenant pas pourquoi autant de victimes se sont manifestées. Une peine de prison, de minimum sept à huit ans de prison, était sollicitée contre le prévenu. Lundi après-midi, Sébastien a écopé de 8 ans de prison ferme. Acquitté au bénéfice du doute pour les agressions sexuelles sur deux des quatre victimes, le condamné passera immédiatement sa première nuit derrière les barreaux via une arrestation immédiate ordonnée par le tribunal correctionnel.