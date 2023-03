Charleroi: en bord de Sambre, non-assistance à un pêcheur en danger

Samedi, en fin de journée, deux adolescents de 13 et 14 ans profitent de l’ouverture de la pêche le long du chemin de halage, à hauteur de la rue de la Victoire, à Roux. Ils ont jeté leur ligne et patientent quand, soudain, le plus jeune tente de récupérer un petit objet qui lui a échappé des mains. Mais le mouvement le fait glisser sans toutefois le faire tomber dans la Sambre canalisée. Son comparse vient aussitôt en aide à son ami. Il le tire mais glisse à son tour et tombe à l’eau. Il parvient cependant à s’agripper aux pierres du quai de halage. Il s’agit maintenant d’appeler les secours. "Aidez-moi aidez-moi", crie l’adolescent en direction de plusieurs adultes cheminant sur le halage. Contre toute attente, ces derniers se désintéressent totalement du sort de l’infortuné pêcheur. Se rendent-ils seulement compte qu’ils pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Ils n’ont pas le temps disent-ils, et poursuivent leur chemin comme si de rien n’était, à la face des victimes médusées par cet abandon alors que le danger les guette.