PBA Charleroi: la nouvelle directrice est conquise par les aspects patrimoniaux du Palais des Beaux-Arts

Brabançonne de naissance, principalement active dans le monde culturel bruxellois, Marie Noble revient sur ses premiers contacts avec Charleroi: "De 2007 à 2015, j’ai supervisé les opérations de Mons 2015, Capitale européenne de la Culture. Dans ce cadre, j’ai échangé et travaillé avec l’Eden, le BPS22, l’Ancre, le Musée de la Photo. J’avais pris conscience alors de la vivacité culturelle de la ville. Plus récemment, pendant les années de pandémie, alors que je supervisais la Foire du Livre de Bruxelles, nous avons voulu mettre les villes wallonnes à l’honneur, en commençant par Charleroi. Une nouvelle visite m’a alors convaincue que la ville ne correspondait plus aux vieux clichés que l’on entendait encore à son propos". C’est dans cet état d’esprit qu’elle a répondu à l’appel pour un nouveau directeur du PBA. Une visite en amont a alors été organisée et là, c’est le coup de foudre: "Le Palais des Beaux-Arts de Charleroi est un bâtiment exceptionnel, énorme, certes. Une construction pareille, à notre époque, ça ne se ferait certainement plus. Mais c’est une institution qui, au-delà de ce qu’elle propose comme contenu culturel, est un élément de patrimoine en elle-même".