Charleroi: le crématorium effectue de plus en plus d'éco-crémations

La durée de l’opération est un peu plus longue que l’heure et demie requise pour un service classique. Cela se fait après la fermeture en soirée, sans cérémonie. "Nous avons la capacité de traiter jusqu’à trois défunts chaque jour, poursuit le président. Depuis janvier, nous n’avons procédé en moyenne qu’à cinq éco-crémations par semaine. Pendant les deux premiers mois de cette année, nous en avons organisé 41". Ces éco-crémations se font à la demande expresse des familles qui peuvent effectuer la remise des cendres le lendemain au siège de leur entreprise de pompes funèbres. Le tarif est évidemment moins élevé car il ne faut pas mobiliser de personnel. Il n’y a pas non plus d’accès à un salon privatif pendant la durée de l’opération. Le prix inclut l’acte technique, l’urne et la pastille réfractaire portant le numéro de crémation.

Le crématorium de Charleroi procède à une petite soixantaine d’opérations par semaine. Durant la crise sanitaire au plus haut des courbes de mortalité, il avait fallu faire face à un afflux de corps, jusqu’à trois fois plus. Les plages horaires avaient alors été remplies avec une extension le samedi et le dimanche matin. "En règle générale, les premières restent libres en matinée", selon Mahmut Dogru. Le crématorium ouvre ses portes à 8 heures. L’activité démarre à 8 h 30-9 heures.