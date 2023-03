Bagarre sanglante à Gilly: deux auteurs en fuite

Les deux hommes ciblés dans un premier temps par l’arme ont ensuite inversé les rôles. "L’un des deux a porté plusieurs coups de couteau à la victime. Cette dernière fut transportée en milieu hospitalier dans un état de santé préoccupant." La police et le labo sont descendus sur place, de même que le parquet et la juge d’instruction. Un périmètre de sécurité a été déployé sur place, autour de plusieurs traces de sang laissées par la victime sur le sol d’un des trottoirs.

La victime connue de la justice

Ce vendredi, le parquet nous apprend que l’état de santé du jeune homme se serait amélioré et il serait tiré d’affaire. L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, est déjà connu pour des faits de violence et de port d’arme. Les deux suspects, eux, n’ont pas encore été identifiés et sont en fuite. L’origine de la rixe est inconnue. "Nous supposons que les trois individus se connaissaient, sans en savoir davantage puisqu’aucune audition n’a pu être réalisée jusqu’à présent."