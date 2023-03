Un homme tué par coups de feu à la ville haute de Charleroi

"L'une des victimes a été touchée au thorax, la seconde personne a été blessée au mollet", indique le parquet de Charleroi.Malheureusement, l'homme plus grièvement blessé a succombé à ses blessures, dans les heures qui ont suivi son admission en milieu hospitalier.

À l'heure d'écrire ces lignes, le suspect est toujours en fuite... "Nous n'avons pas d'identité le concernant et nous n'en savons pas plus sur l'origine des faits et sur le contexte", admet le parquet. La victime, âgée d'une trentaine d'années, n'était pas connue de la justice.

Un dossier a été mis à l'instruction, l'enquête ne fait que débuter.