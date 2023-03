L’école de la Duchère fermée par Charleroi : “des anomalies dans la structure bâtie”

Il a été décidé de fermer, “par précaution” signale la Ville, deux parties de l’école : la partie maternelle et l’arrière de l’école primaire, soit anciennement l’école des filles et celle des garçons.

”Ce vendredi 17 mars 2023, les cours seront donc suspendus exceptionnellement pour l’ensemble des élèves. Les parents ont été prévenus dès ce jeudi”, indique encore Charleroi par voie de communiqué. “La Ville met tout en œuvre pour trouver des solutions permettant aux classes impactées et à nos élèves, de reprendre le plus rapidement possible leurs apprentissages.”